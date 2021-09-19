شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 29 طلبا خدميا.. حصاد نشاط رحاب عبد الغنى نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دورالانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 20 جلسة عامة

- المشاركة في 12 زيارة رسمية وزيارة ميدانية

- الموافقة على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية

- حضور 35 جلسة باللجان النوعية

- المشاركة في 8 ندوات وفعاليات

- تقديم 29 طلب خدمى



