الصحة: ورشة عمل للأطباء ومسئولي الزمالة لبحث مقترحات تطوير العملية التدريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، جلسة نقاشية مع أطباء الزمالة المصرية بمختلف المراحل والتخصصات الطبية العاملين بعدد من المستشفيات بمحافظات الشرقية وبني سويف وكفر الشيخ والمنيا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية تعقدها وزيرة الصحة والسكان، مع الأطباء متدربي برنامج الزمالة المصرية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة البرامج التدريبية لهم والوقوف على أي احتياجات أو تحديات قد تواجههم خلال العملية التدريبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبي المهني، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة للطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، ومساعدي الأمين العام للزمالة المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت حرصها على لقاء أطباء الزمالة المصرية دوريًا إيمانًا بأهمية مشاركتهم في تطوير برنامج الزمالة المصرية لتعظيم فرص استفادة شباب الأطباء من البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة، لضمان حصولهم على المهارات الإكلينيكية واكتساب الخبرات الطبية اللازمة، وبما ينعكس على تقديم خدمات طبية بكفاءة وجودة عالية للمرضى.

وأشار "مجاهد" إلى أن اللقاء تناول مناقشة آليات إتاحة البرامج التدريبية للأطباء وسبل تنفيذها ومتابعتها باستمرار، حيث دعت الوزيرة في هذا الصدد جميع الأطباء إلى ضرورة الاطلاع على المحتويات التعليمية المتاحة على منصة التعليم الإلكتروني (LMS) على الرابط التالي "https://forms.gle/4P7t3wYUPkpi8NqC9، والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع منصتي "INCISION" و"ELSEVIER" والتي تتيح أعلى محتوى تعليمي طبي عالمي.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت للأطباء أهمية صقل حصيلتهم من العلم والمعرفة واستخدام التقنيات الحديثة باعتبارها أدوات المنافسة العالمية من خلال الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد بمجال تخصصم، كما لفتت إلى أن برنامج الزمالة المصرية أصبح يستوعب جميع خريجي كليات الطب وتوفير أفضل فرص التعليم الطبي المهني لهم، قائلة: "الزمالة شهادة مهنية تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في معظم دول العالم".

وأضاف أن الوزيرة أكدت حرص القيادة السياسية على توفير أفضل الفرص التدريبية لأطباء الزمالة المصرية، مشيرة إلى اعتماد طرق التدريب والبرامج التدريبية والامتحانات بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة لفتت إلى التعاقد المبرم مع كلية طب جامعة هارفارد ويتم إلحاق الأطباء به ضمن البرامج التدريبية ببرنامجي تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكة، مشيرة إلى تخريج 1600 طبيب بالبرنامجين حتى الآن، فضلاً عن التعاون مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى التعاون الجاري مع "هيئة البورد الأمريكي" لاعتماد امتحانات الزمالة المصرية.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطباء لجهودهم المبذولة على مدار الفترة الماضية خاصة في تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، وكذلك جهودهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أنه عقب اللقاء تم عقد ورشة عمل للأطباء ومسئولي الزمالة المصرية، لبحث مقترحات الأطباء حول تطوير العملية التدريبية بما تشمله من محاور بناءً على التجربة الفعلية لهم، لإدراج تلك المفترحات ضمن خطة التطوير لبرنامج الزمالة المصرية.

ومن جانبهم، أكد أطباء الزمالة المصرية -خلال اللقاء- أنهم يشهدون نقلة نوعية في تنفيذ البرامج التدريبية لهم وتحقيق الاستفادة منها، موضحين أن الاهتمام ببرنامج الزمالة المصرية وإحكام الرقابة والمتابعة الدورية للعملية التدريبية انعكس إيجابيًا على الارتقاء بالبرامج التدريبية المقدمة لهم، مثمنين الجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتطوير برنامج الزمالة المصرية، وتعظيم فرص حصولهم على الدرسات العليا في التخصصات المختلفة.