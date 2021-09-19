أكثر الدول تضرّرًا من "كورونا" وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكيّة

اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.6 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 228.113.556، وإجمالي الوفيات 4.685.144

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ673464 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.048.376

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ590508 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.230.325

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 444529، وإجمالي إصابات 33.417.390

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ270538 وإجمالي إصابات 3.552.983

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198948، وإجمالي إصابات 2.165.533

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 193891، وإجمالي إصابات 7.150.244

وفي المرتبة السابعة أندونيسيا بإجمالي وفيات 140323، وإجمالي إصابات 4.188.529

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135478 وإجمالي إصابات 7.435.493

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130284، وإجمالي إصابات 4.632.275

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 125860، وإجمالي إصابات 4.939.251

المصدر: نوفوستي