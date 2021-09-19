اعتقال آخر الفلسطينيين الهاربين من سجن الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية آخر اثنين من ستة سجناء فلسطينيين فروا قبل أسبوعين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، لتغلق حلقة مكثفة ومحرجة كشفت عن عيوب أمنية عميقة في إسرائيل وحولت الهاربين إلى أبطال فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجلين استسلما في جنين، مسقط رأسهما في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن حوصرا في مخبأ تم العثور عليه بمساعدة «استخبارات دقيقة». وقالت إنه تم نقلهما للاستجواب مع اثنين آخرين زُعم أنهما ساعدوهما.

بلا مقامة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات اندلعت في مدينة جنين عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة. لكن متحدثا باسم الشرطة الإسرائيلية قال إن الهاربين وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات اعتقلا دون مقاومة.

وقال الجيش إن الاشتباكات اندلعت مع انسحاب القوات، حيث ألقى السكان الحجارة والمتفجرات على القوات التي ردت بالنيران الحية.

وقال فؤاد كمامجي، والد إيهم، لوكالة أسوشيتيد برس إن ابنه اتصل به عندما حاصرت القوات الإسرائيلية المنزل وقال إنه سيستسلم «حتى لا يعرض أصحاب المنزل للخطر».

حفر نفق

حيث تمكن السجناء جميعًا من حفر نفق من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل في 6 سبتمبر. وسيطر الهروب الجريء على نشرات الأخبار لعدة أيام وأثار انتقادات شديدة لخدمة السجون الإسرائيلية.

ووفقًا لتقارير مختلفة، حفر الرجال حفرة في أرضية زنزانتهم المشتركة دون أن يتم اكتشافها على مدار عدة أشهر، وتمكنوا من التسلل عبر أحد حراس السجن النائمين بعد الخروج من حفرة خارج المنشأة.

تبع ذلك عملية مطاردة مكثفة، وتم القبض على أول أربعة سجناء، وهم أيضًا من جنين، في عمليتين منفصلتين.

مظاهرات دعم

واحتفل فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة بالفرار ونظموا مظاهرات دعما للأسرى.

وتعتبر المشاركة في الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي أو حتى المدنيين مصدر فخر لكثير من الفلسطينيين، الذين يعتبرونها مقاومة مشروعة للاحتلال العسكري. ودفعت الاعتقالات السابقة لأربعة من الرجال نشطاء غزة إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل الرجال الستة جميعهم إرهابيين.

تعذيب السجناء

وقال محامو الزبيدي ومحمد عراضه، الذي اعتقل معه الأسبوع الماضي، إن موكليهم تعرضوا للضرب المبرح بعد اعتقالهم.

واتُهمت قوات الأمن الإسرائيلية في الماضي بتعذيب سجناء بارزين، كان آخرها في عام 2019 بعد تفجير مميت في الضفة الغربية. وقال جهاز الأمن الداخلي الشاباك في ذلك الوقت إن الاستجوابات تتم وفقا للقانون. ويحظر حكم المحكمة العليا عام 1999 التعذيب، لكن الجماعات الحقوقية تقول إنه لا يزال يحدث وإن الجناة نادرًا ما يحاسبون.

السجناء الفارون

زكريا الزبيدي (45 عاما) المعتقل منذ عام 2019

محمود عارضة (46 عاما) المعتقل منذ عام 1996

محمد عارضة (39 عاما) المعتقل منذ عام 2002

يعقوب قادري (49 عاما) المعتقل منذ عام 2003

أيهم كمامجي (35 عاما) المعتقل منذ عام 2006

مناضل نفيعات (32 عاما) المعتقل منذ عام 2019