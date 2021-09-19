نقل عناصر داعش من سجون قسد



نقلت القوات الأمريكية العشرات من عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بمنطقة القامشلي، إلى مقر القاعدة الأمريكية في الشدادي بجنوب محافظة الحسكة. وقالت مصادر خاصة لوكالة «سانا»: «إن حوامتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وكان على متنهما نحو 60 إرهابيا من تنظيم داعش، تم جلبهم من سجن ما يسمى «نافكر» بمدينة القامشلي، بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ».

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