شكري وأبو الغيط يحضران فعاليات للأمم المتحدة



توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى نيويورك، في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق عدة أيام، يشاركان خلالها في فعاليات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعرض الوزير شكري رؤية مصر خلال الفعاليات بشأن القضايا المطروحة عليها خاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها قضايا ليبيا وسورية واليمن وفلسطين وسد النهضة الإثيوبي، كما يشارك في بعض الفعاليات التي تقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والإقليمية. بينما يشارك أبو الغيط في فعاليات الجمعية العامة ومجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تُعقد على هامشها، والتي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها جائحة كورونا والتقسيم الرقمي، وتغير المناخ والتفاوت بين الجنسين.

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