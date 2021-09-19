قصة طبيب لبنان الترند

في مشهد يختصر حكاية اللبنانيين مع شح الوقود، انتشرت صورة الطبيب الاختصاصي في الجراحة النسائية، زكي سليمان، على شبكات التواصل الاجتماعي في لبنان بشكل واسع، اليوم، وظهر فيها وهو يرتدي زي راكبي الدراجات الهوائية الرياضية ، وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته، نظرا لأنه لم يجد وسيلة سوى الدراجة الهوائية توصله إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة هناك في حالة مخاض.

وقال «سليمان» لموقع «سكاي نيوز عربية»: «ليست المرة الأولى التي أنشر فيها صورة ليّ مع مولود حديث، بل سبق أن قمت بذلك مرارا، إلا أن هذا الصورة استقطبت العديد من المتابعين».

وأوضح: «كنت أعلم أن موعد ولادة الأم فجر يوم السبت، لكنني لم أتمكن من الحصول على مادة البنزين لسيارتي، ولأنني لا أريد الوقوف في طوابير طويلة.كما أرفض شراء مادة البنزين من السوق السوداء والمحتكرين، قررت أن أركب دراجتي الهوائية، وانطلقت مسرعا من منطقة عين سعادة في جبل لبنان نزولا نحو بيروت، لألحق بالسيدة قبل لحظات الولادة».

وأضاف «سليمان»: «ما قمت به أمارسه يوميا بحكم هوايتي الرياضية، فأنا رياضي».