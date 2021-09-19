قصة طبيب لبنان الترند

وقال «سليمان» لموقع «سكاي نيوز عربية»: «ليست المرة الأولى التي أنشر فيها صورة ليّ مع مولود حديث، بل سبق أن قمت بذلك مرارا، إلا أن هذا الصورة استقطبت العديد من المتابعين».
وأوضح: «كنت أعلم أن موعد ولادة الأم فجر يوم السبت، لكنني لم أتمكن من الحصول على مادة البنزين لسيارتي، ولأنني لا أريد الوقوف في طوابير طويلة.كما أرفض شراء مادة البنزين من السوق السوداء والمحتكرين، قررت أن أركب دراجتي الهوائية، وانطلقت مسرعا من منطقة عين سعادة في جبل لبنان نزولا نحو بيروت، لألحق بالسيدة قبل لحظات الولادة».
وأضاف «سليمان»: «ما قمت به أمارسه يوميا بحكم هوايتي الرياضية، فأنا رياضي».
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