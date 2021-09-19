آخر تطورات تفشي «كورونا» في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 19:47

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا

عربي ودولي

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في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الأحد، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- الشهادة الصحية تزيد لطلب على التطعيم في إيطاليا

ارتفعت المواعيد للحصول على لقاح مضاد لمرض «كوفيد - 19» في إيطاليا مجدداً هذا الأسبوع، بعدما قررت الحكومة أن تفرض على جميع الموظفين تقديم شهادة صحية (نتيجة سلبية وإثبات تلقي اللقاح أو التعافي من الفيروس) وفقاً للسلطات.

وقال الجنرال فرانشيسكو فيليولو المفوض الاستثنائي المسؤول عن حملة التطعيم «على المستوى الوطني، كانت هناك زيادة معممة في المواعيد لتلقي الجرعة الأولى من 20 إلى 40% مقارنة بالأسبوع الماضي».

- نحو احتمال رفع تدابير العزل في ملبورن

ستخرج مدينة ملبورن الأسترالية من العزل الذي فرض عليها لمكافحة فيروس كورونا في نهاية أكتوبر المقبل، إذا تم الوصول إلى هدف تلقيح 70% من السكان البالغين، وفقاً لخريطة الطريق التي نُشرت اليوم الأحد.كان قد فرض على حوالي خمسة ملايين نسمة من سكان ملبورن البقاء في منازلهم منذ 5 أغسطس. وهذا هو العزل السادس في البلاد منذ بداية الوباء.

وبمجرد وصول معدل التلقيح إلى 80%، سيتمتع سكان ملبورن الذين تم تطعيمهم بالكامل بحرية أكبر وسيسمح لهم بالعمل في المكتب وبعدم وضع الكمامة في الخارج.

- إلى تخفيف القيود في فرنسا

سينظر مجلس الدفاع قريباً في تعديل محتمل للقيود المرتبطة بـ«كوفيد -19» وفقاً لتطور الوباء في كل منطقة، بينما «يسجل الوضع تحسناً»، كما قال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال اليوم الأحد.

- جنوب أفريقيا تستغرب إبقاءها على قائمة بريطانيا الحمراء

قالت حكومة جنوب أفريقيا، إنها «مستغربة» لأنها ما زالت موضوعة على قائمة بريطانيا الحمراء التي تفرض قيوداً صارمة على دخول أراضي المملكة المتحدة لمواطني الدول المتضررة بشكل خاص من وباء «كوفيد».

وكانت لندن أعلنت الجمعة شطب دول معينة من هذه القائمة التي تفرض على وجه الخصوص حجراً صحياً إجبارياً مكلفاً لمدة 10 أيام في الفندق.

- أكثر من 4.68 مليون وفاة في العالم

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4.683.586 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10.00 ت غ.والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات (673.474)، تليها البرازيل بتسجيلها 590.508 وفيات ثم الهند مع 444.838 وفاة والمكسيك مع 271.303 وفيات والبيرو مع 198.976 وفاة.

المصدر: آ ف ب