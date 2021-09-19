بدء إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان الروسي

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 19:10
عربي ودولي
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بدأت مراكز الاقتراع في 11 منطقة زمنية، مساء اليوم الأحد، في روسيا في الإغلاق، مع انتهاء الانتخابات البرلمانية الماراثونية، التي استمرت ثلاثة أيام.
ويحق لحوالي 108 ملايين روسي التصويت في انتخابات مجلس "دوما" الدولة أحد غرفتي البرلمان الروسي.
ويبلغ مجموع المقاعد في مجلس "الدوما" 450 مقعداً.
وذكرت تقارير أن نسبة الإقبال، تجاوزت 30%، خلال اليومين الأولين، من التصويت، حسب الأرقام الرسمية.
يُتوقع أن يفوز في الانتخابات، من دون مفاجأة، حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم وأن يحتفظ بالأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها في البرلمان. بينما يسعى الحزب الشيوعي في الحصول على مزيد من المقاعد.
وأكّدت اللجنة الانتخابية الروسية، أمس السبت، أنها تعرّضت لهجمات إلكترونية منظمة من "الخارج" وقالت إنها تتوقع حصول محاولات جديدة اليوم الأحد.
المصدر: وكالات