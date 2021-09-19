إيران.. قتيل وإصابات في انفجار أنبوب غاز بمحافظة خوزستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقع انفجار، اليوم الأحد، في خط أنبوب لنقل الغاز في هور العظيم بمحافظة خوزستان العربية جنوب إيران، وفقا لما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

ويعد هور العظيم أحد أكبر الأهوار في إيران ويقع على الحدود الإيرانية العراقية.

ذكر موقع “آوا تودي” الإيراني أن الانفجار تسبب بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، فيما قال موقع “الأخبار العاجلة” الإيراني إن شخصاً لقي مصرعه وأصيب شخصان آخران بجروح.

ونقل الموقع الإيراني الحكومي عن مصادر محلية في محافظة خوزستان جنوب إيران أن “القتيل والجرحى كانوا من الصيادين المحليين”.

وعن أسباب الانفجار، أفادت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية بأن الانفجار الذي وقع في نقل الغاز لإحدى الشركات النفطية العاملة في منطقة هور العظيم، سببه تسرب الغاز.

وتعرضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية، في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.