إيطاليا تعلن عن تسجيل 3838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 26 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا انخفاضاً من 51 في اليوم السابق، في حين انخفضت أيضا الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3838 من 4578.

وسجلت إيطاليا 130310 وفيات مرتبطة بالمرض منذ تفشيه في شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

كما رصدت البلاد 4.63 مليون إصابة إجمالاً حتى اليوم.

يشار إلى أن إيطاليا باتت أول دولة أوروبية تطالب جميع العاملين بحيازة “الجواز الأخضر” (التصريح الصحي) لكي يتمكنوا من العمل الشهر المقبل.

وصرح وزير الصحة روبرتو سبيرانزا بأن هذا الشرط يهدف إلى تعزيز حملة اللقاح مع تعزيز الأمان الصحي في أماكن العمل.

وقامت إيطاليا، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أوروبا، بتطعيم 75 بالمائة من سكانها ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.