كوريا الجنوبية لإيران: أموالكم ستظل مجمدة ولا يمكن الإفراج عنها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 6:58 مساءً

شهدت قضية الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية تطورات جديدة، وقال نائب سفير كوريا الجنوبية في طهران، بارك سو دوك، إن بلاده لا يمكنها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “لن نتمكن من الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدينا التي تبلغ 7 مليارات دولار”.

وأوضح أنه “كل ما استطعنا فعله هو دفع 16 مليون دولار كرسوم اشتراك إيران في الأمم المتحدة و50 مليون دولار لشراء بعض المستلزمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية”

وفي فبراير/شباط الماضي، حث وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، كوريا الجنوبية على إنهاء أزمة الأموال المجمدة.

وقال ظريف، في رسالته إلى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، غونغ أوي-يونغ، إن العلاقات بين البلدين تأثرت سلبا، بعد قرار سيؤول تجميد الأصول الإيرانية، معربا عن أمل بلاده في أن تتمكن من الوصول لتلك الأموال.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، عن تحقيق انفراجة في ملف الأرصدة الإيرانية المحتجزة في الخارج بفضل اتصالات أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بزعماء عدد من الدول.

يشار إلى أن تجميد أموال إيران في مصارف بالخارج سببه العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.