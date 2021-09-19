بمباركة خامنئي.. تغييرات في رئاسة هيئة الأركان الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، قرارا ، يقضي بتعيين الجنرال عزيز نصير زاده نائباً لرئيس هيئة الأ{كان.

وينوب العميد عزيز نصير زادة، الجنرال محمد رضا آشتياني؛ الذي أصبح وزيراً للدفاع في حكومة إيران الجديدة بقيادة إبراهيم رئيسي، ضمن تغييرات في هرم المؤسسة العسكرية، التي يسيطر عليها المرشد علي خامنئي.

وكان خامنئي قد عين في 2 يونيو/حزيران عام 2019، العميد محمد رضا آشتياني نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وكان في حينها يتولى منصب نائب قائد قوات الجيش.

ويترأس اللواء محمد حسين أفشردي المعروف بمحمد باقري الذي عين في 28 يونيو/حزيران 2016، لكن السلطة العليا بيد المرشد، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبيده تعيين وعزل كبار الجنرال في مؤسسات الجيش الإيراني.

وبموجب الدستور الإيراني تعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة هي أعلى مؤسسة عسكرية في إيران، وهي مسؤولة عن التنسيق بين قوات الجيش الإيراني وباقي المؤسسات العسكرية الأخرى والحرس الثوري.

وهيئة الأركان مسؤولة عن صنع السياسات والمراقبة والسيطرة على جميع القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري والشرطة بما في ذلك البرية والبحرية والجوية، ويتم تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وفقًا للمادة 110 من الدستور مباشرة من قبل المرشد خامنئي.