ماكرون يلغي زيارته إلى سويسرا بسبب صفقة مقاتلات رافال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

ألغى لرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، زيارة كانت مقررة إلى سويسرا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام سويسرية.

وأفادت صحيفتا Le Matin Dimanche وSonntagsZeitung السويسريتان نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الفرنسيين قرروا إلغاء القمة بسبب غضبهم إزاء سلوك سويسرا بعد إبرامها في يونيو صفقة لاقتناء 36 مقاتلة من طراز “إف-35 أي” من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

ووفقا للصحيفتين، اتهمت باريس وزارة الدفاع السويسرية بمواصلة التفاوض مع منتجي أسلحة آخرين، منهم شركة “رافال” الفرنسية، حتى بعد تبنيها قرار اقتناء المقاتلات الأمريكية.

وأوضحت أن إلغاء الزيارة جاء بسبب رفض الأخيرة شراء مقاتلات فرنسية واستبدالها بمقاتلات أخرى.

وقالت صحيفة “لو ماتان” السّويسرية، إن ماكرون أبلغ السفير الفرنسي لدى سويسرا، بإلغاء زيارته للقاء الرئيس السويسري، غاي بارملاند، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني منذ ستة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن قرار ماكرون يرجع إلى حقيقة أن سويسرا اختارت مقاتلات أمريكية من طراز “F-35” لتلبية احتياجات الجيش، في صفقة بلغت قيمتها 6 مليارات دولار.

وتأتي هذه التطورات على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي اندلعت بين فرنسا من جانب وأستراليا والولايات المتحدة من جانب آخر، إثر إلغاء حكومة كانبيرا صفقة غواصات كبرى مع باريس، بسبب إنشائها تحالفا دفاعيا جديدا مع واشنطن ولندن، تقتني أستراليا بموجبه غواصات أمريكية تعمل بالوقود النووي، بدلا من الغواصات الفرنسية العاملة بالديزل والكهرباء.