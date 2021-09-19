الأسير الفلسطيني أيهم كممجي يكشف تفاصيل ما حدث لحظة الاعتقال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

كشف محامي هيئة شؤون الأسرى منذر أبو احمد، اليوم الأحد، تفاصيل لقائه مع الأسير أيهم كممجي والذي اعلن الاحتلال اعتقاله فجر اليوم برفقة الأسير مناضل نفيعات في مدينة جنين، وعن ما تفاصيل ما حدث لحظة الاعتقال.

وقال المحامي أبو أحمد، “الأسيران أيهم كممجي ومناضل انفيعات تعرضوا للضرب المبرح بعد اعتقالهم فجر اليوم من قبل الوحدات الخاصة”.

وأضاف أن “عدد كبير من الجنود شارك في اعتقال الأسيرين”، مشيراً إلى أن “أيهم لحظة اعتقاله كان موجود بالمخيم ثم انتقل للبيت قبيل اعتقاله بلحظات نتيجة المراقبة، ولم يرد توريط أحد في ما جرى”.

وأشار إلى أن “أيهم بحاجة لطبيب مختص نتيجة ألم في الصدر والرقبة والظهر ولم يتلقى أي علاج حتى اللحظة او يعرض على طبيب مختص”.

ولفت إلى أن “أيهم ومناضل تم اطلاق النار عليهم مرتين بعد خروجهم من السجن.

وبحسب كممجي، فإن المرة الأولى كانت قرب مدينة العفولة، والثانية قرب فتحة سالم القريبة من مدينة جنين، ولكنهما لم يصبا في المرتين.

وأشار كممجي إلى أن جنود الاحتلال كانوا بالقرب منهما في مدينة العفولة، لكنهما تخفيا بين الأعشاب ولم يشاهدهما جنود الاحتلال.

وقال: “لقد شعرت بأني في الجنة عندما دخلت جنين في اليوم الثالث لمطاردتنا، وكانت أمنيتي زيارة قبر أمي لكنني لم أستطع فعل ذلك”.

وأوضح أنه دخل إلى مخيم جنين في 9 سبتمبر، أي بعد تحرره بثلاثة أيام، وبعد ستة أيام التقى برفيقه نفيعات في جنين.

وأكد الأسير كممجي تعرضه للتعذيب والتنكيل خلال عملية اعتقاله على يد قوات خاصة احتلالية، مشيرا الى أن عدد كبير من الجنود شاركوا في اعتقالهما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم اعتقال الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين اللذين فرا من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات، وذلك في الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.