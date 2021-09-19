إيران تسعى للسيطرة على أكبر شركة للصناعات الهندسية في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 6:13 مساءً

تواصل إيران سياستها في السيطرة على الموارد السورية، والسيطرة على أهم ما تبقى من الموارد الاقتصادية في المناطق الخاطعة لسيطرة النظام.

وتسعى إيران إلى توسيع نفوذها الاقتصادي في سورية، لكن هذه المرة، عبر الاستحواذ على شركة “بردى”، التي تعد أهم شركة للصناعات الهندسية في سورية.

وسائل إعلام محلية، نقلت عن مدير عام شركة “بردى”، “علي عباس” إن شركة “أميرسان” الإيرانية عرضت الاستثمار في الشركة، مشيرا إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق ستقدم الشركة الإيرانية خطوطاً وآلات إنتاج.

أضاف أن العمال والفنيين هم من السوريين، بينما أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين السوري والإيراني، لافتاً إلى أن اسم الشركة سيبقى كما هو من دون أي إضافات أخرى.

ويرى مراقبون أن العرض الإيراني، يأتي في إطار سعي الشركات الإيرانية للسيطرة على قطاع الصناعات الهندسية، الذي يعتبر عمود الصناعات الحكومية في سورية.

وباستحواذ إيران على هذا القطاع، يجعلها لاعباً أساسياً على الأرض السورية، وصانعاً مهماً للسياسة، وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان تجاوزها في أي قرار مستقبلي، سياسياً كان أم اقتصادياً، حسبما يشير خبراء.

وبحسب مراقبين وخبراء، فإن إيران ستتملك عقارات في مواقع مهمة، إذا ما استحوذت على الشركة التي تنتشر معاملها في أربع محافظات، أبرزها دمشق والمدن الساحلية، بشكل التفافي على العقوبات والضغط الروسي، مستغلة في نفس الوقت رخص اليد العاملة في سورية، والتحكم في مصير آلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على مردود العمل في هذه الشركة.

يشار إلى أن شركة “بردى” التي تتبع للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية تأسست في عام 1957، وتعتبر شركة صناعية متخصصة في إنتاج الأدوات المنزلية من البرادات، والغسالات، والأفران، ومبردات المياه، وجرى تأميمها في عام 1963.

وعانت الشركة كغيرها من شركات القطاع العام من الهدر والفساد، كما واجهت عدة أزمات، منها قدم الآلات التي يصل عمرها إلى أكثر من ستين عاماً، إلى جانب التفريط في الخبرات، والديون المتراكمة التي تقترب من مليار ليرة سورية.