شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الملاكمة باكياو يترشح لمنصب الرئيس الفلبيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الملاكم الفلبيني، والسناتور،

ماني باكياو، ترشيحه للانتخابات الرئاسية، التي تجرى العام المقبل، ما

يمثل عقبة محتملة لخطط خلافة الرئيس، رودريجو دوتيرتي، في السباق

الرئاسي ورشح فصيل تابع للحزب الديمقراطي الفلبيني-سلطة الشعب "بي.دي.بي-لابان"

باكياو، اليوم الأحد، في مؤتمر وطني، تم بثه عبر الفيديو.

وفي أوائل هذا الشهر، أعلن معسكر آخر في حزب "بي.دي.بي-لابان" بقيادة

وزير الطاقة، الفونسو كوسي، ترشيح السناتور كريستوفر "بونج" جو، في

الانتخابات، مع دوتيرتي، كنائب له.

وقال باكياو في معرض اعلان ترشيحه "إنني مقاتل وسأظل دائما مقاتلا، داخل

وخارج حلبة السباق . طيلة حياتي، لم أتراجع عن أي قتال".

وقالت مجلة "فوربس" إن باكياو معروف في عالم الملاكمة بسبب بطولاته،

وكان من بين الرياضيين الأعلى أجرا في العالم في عام 2019

وبقبول ترشيح الحزب، قال دوتيرتي إنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس

"لمواصلة الحملة " ضد المخدرات والتمرد الشيوعي في البلاد.