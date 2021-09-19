إيطاليا تجدد دعمها لجهود مجلس النواب الليبي في الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جددت إيطاليا، الأحد، دعمها لجهود مجلس النواب الليبي في الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد نهاية العام الجاري.



والتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو .

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن اللقاء تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأضاف بليحق، في بيان له أن "اللقاء أكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده".

وتابع كما تناول اللقاء الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

والأسبوع الماضي، أكدت سفارات 5 دول على دعمها لقانون الانتخابات الليبية الصادر عن مجلس النواب.

وقالت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، إنها تنضم إلى المبعوث الأممي في حث جميع الجهات الفاعلة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأضافت في بيان مشترك،أنها ترحب بإعلان رئيس مجلس النواب الليبي عن قواعد الانتخابات الرئاسية، وإحراز مفوضية الانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرة إلى أنها تمثل معًا خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وشدد البيان على أنه يجب احترام نتائجها من قبل الجميع، مرحبا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وأشارت السفارات الـ5 على استعداداها لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية.

ودعت الدول الخمس إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد انتهاك حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار وتهديد الاستقرار والأمن في ليبيا أو عرقلة الانتخابات.

ويتمسك الليبيون والمجتمع الدولي بالرغبة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021 وفقا لخارطة الطريق.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.