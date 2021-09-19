بحلول 2022.. تحول البرلمان العربي إلى برلمان إلكتروني بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

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وافقت " هيئة مكتب البرلمان العربي " على مقترح تقدم به رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي بتحويل البرلمان العربي إلى برلمان إلكتروني بالكامل بحلول 2022 .



وقال محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي "عضو المجلس الوطني الاتحادي" في تصريحات له على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم بالقاهرة إن هذه الخطوة تأتي في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة المعايير العالمية في العمل البرلماني وتحقيق قفزة نوعية في شمولية المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي لكل متابعيه.

و أشاد اليماحي بمقترح رئيس البرلمان العربي في ضوء سعي البرلمان إلى رفع كفاءة العمل البرلماني ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في منظومة العمل البرلماني والتكنولوجيا الحديثة.