خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 20174 إصابة جديدة بـ "كورونا" و 793 وفاة

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

اعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 20174 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 793حالة وفاة ، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس /20329 إصابة و 799 حالة وفاة/ .



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" سبعة ملايين و 274ألفا و 928 إصابة ، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة الأقاليم الروسية وعلى رأسها العاصمة موسكو التي شهدت تسجيل /2376إصابة/ والمناطق المجاورة للمدينة /1004إصابة/ ، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 198 ألفا و 218حالة وفاة، وتماثل 16247 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين ستة ملايين و498 ألفا و 682 شخصا .