البرلمان العربي يدعو الأطراف السياسية الصومالية لوقف التصعيد واللجوء إلى الحوار

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

دعا البرلمان العربي أطراف العملية السياسية في الصومال إلى وقف التصعيد المتبادل وتجاوز الخلافات الحالية التي تُنذر بانهيار العملية السياسية، واللجوء إلى الحوار العاجل لتحقيق التوافق الوطني الذي من شأنه دعم حالة الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد.



وأكّد البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، أن استمرار حالة التشاحن والتصعيد لن يكون في صالح أي طرف..مُطالبًا جميع الأطراف الوطنية بإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتكاتف الجهود لإتمام الانتخابات العامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.

وأعرب البرلمان العربي عن استعداده التام لدعم أية خطوات من شأنها تحقيق التوافق الوطني في الصومال، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب الصومالي في التنمية.