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 الأمن التونسي يوقف 57 مهاجرًا غير شرعي

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الدمام - شريف احمد - أوقفت وحدات من الأمن التونسي بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد، 57 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأفاد مسؤول بالمحكمة الابتدائية بالقصرين في تصريح اليوم، أن المجموعة المهاجرة كانت بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة باتجاه الأراضي التونسية.

وأضاف أنه تم إيواؤهم في إحدى المؤسسات، وإجراء التحاليل المخبرية للتقصي عن فيروس ""، في ا[6:16 pm, 19/09/2021] محمد سمير اليوم الرقمي: الأمن التونسي يوقف 57 مهاجرًا غير شرعي

واس – تونس

أوقفت وحدات من الأمن التونسي بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد، 57 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأفاد مسؤول بالمحكمة الابتدائية بالقصرين في تصريح اليوم، أن المجموعة المهاجرة كانت بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة باتجاه الأراضي التونسية.

وأضاف أنه تم إيواؤهم في إحدى المؤسسات، وإجراء التحاليل المخبرية للتقصي عن فيروس "كورونا"، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.تظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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