انت الان تتابع خبر عمليات الكرخ: تنسيق مستمر بين الاهالي والقوات الامنية لحصر السلاح بيد الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد قائد عمليات الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي، اليوم الاحد، ان قيادة عمليات بغداد تسعى الى تعزيز التعاون بين القوات الامنية وشيوخ عشائر مناطق جنوب بغداد.
وقال قائد عمليات الكرخ في حديث خاص لـ الخليج 365، ان "القيادة تسعى الى تعزيز التعاون بين القوات الامنية وشيوخ عشائر مناطق جنوب بغداد، لتأمين المناطق وحصر السلاج بيد الدولة".
واضاف ان "عمليات التفتيش مستمرة من قبل القطاعات لتأمين المناطق".
واشار عريبي الى ان "الجهود الامنية متواصلة لتأمين الزيارة الاربعينية"، متابعاً أن "الخطة الامنية الموضوعة لا تتضمن قطع الطرق وسيتم الاعتماد على العمليات النوعيبة ونشر الكمائن والدوريات لتامين طريق الزائرين" .
واضاف ان "عمليات التفتيش مستمرة من قبل القطاعات لتأمين المناطق".
واشار عريبي الى ان "الجهود الامنية متواصلة لتأمين الزيارة الاربعينية"، متابعاً أن "الخطة الامنية الموضوعة لا تتضمن قطع الطرق وسيتم الاعتماد على العمليات النوعيبة ونشر الكمائن والدوريات لتامين طريق الزائرين" .