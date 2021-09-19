عمليات الكرخ: تنسيق مستمر بين الاهالي والقوات الامنية لحصر السلاح بيد الدولة

وقال قائد عمليات الكرخ في حديث خاص لـ الخليج 365، ان "القيادة تسعى الى تعزيز التعاون بين القوات الامنية وشيوخ عشائر مناطق جنوب بغداد، لتأمين المناطق وحصر السلاج بيد الدولة".

واضاف ان "عمليات التفتيش مستمرة من قبل القطاعات لتأمين المناطق".



واشار عريبي الى ان "الجهود الامنية متواصلة لتأمين الزيارة الاربعينية"، متابعاً أن "الخطة الامنية الموضوعة لا تتضمن قطع الطرق وسيتم الاعتماد على العمليات النوعيبة ونشر الكمائن والدوريات لتامين طريق الزائرين" .