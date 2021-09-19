انت الان تتابع خبر العراق واليابان يبحثان مراقبة اقتراع تشرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مفوضية الانتخابات، جليل عدنان خلف، اليوم الاحد، مع السفير الياباني لدى بغداد، دور طوكيو في مراقبة الانتخابات العراقية المقبلة.