في هذا التوقيت.. ليبيا تستأنف الرحلات الجوية المباشرة لمطار القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتفقت مصلحة الطيران المدني في ليبيا و مصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة لمطار القاهرة الدولي بنهاية الشهر الحالي .



وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا)، ومطار القاهرة الدولي بداية من 30 سبتمبر الحالي.

وجاء القرار عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، التي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.

والجمعة، بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، مع وزير الطيران المصري محمد منار، إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة.

جاء ذلك ضمن مشاركة وزير المواصلات الليبي في الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي انتهت الخميس الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين عبدالحميد الدبيبة، ومصطفى مدبولي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة وستة عقود تنفيذية.

كانت سلطات الطيران المدنى المصرية قد أوقفت حركة الطيران المباشر إلي المدن الليبية منذ مطلع يناير 2014 وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني الذي شهدته ليبيا خلال السنوات الماضية.