ألمانيا.. مقتل رجلين وإصابة امرأة بحريق شمالي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي رجلان حتفيهما من جراء حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مسكن في منطقة هاربورغ بولاية هامبورغ الواقعة شمالي ألمانيا.



وصرح متحدث باسم قوات الإطفاء بأن الحادث أسفر أيضاً عن وقوع إصابة خطرة لامرأة، مشيراً إلى أن قوات الإطفاء تمكنت من نقل 12 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، من سكان المنزل متعدد العائلات إلى مكان آمن.

وقدمت قوات الطوارئ الرعاية المطلوبة لهؤلاء الأشخاص داخل سيارة إسعاف كبيرة، وتم نقل امرأة من هؤلاء إلى المستشفى حيث تعاني إصابات طفيفة.

وكانت تصريحات سابقة أفادت بأن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى مكان آمن بلغ 14 شخصاً.

وأوضحت الشرطة أن رجلاً وامرأة قفزا من الشقة الواقعة في الطابق الثاني أثناء أعمال الإطفاء، وقد وقعت لهما إصابات بالغة إثر ذلك.

وفشلت جهود أطباء الطوارئ والمسعفين في إنقاذ حياة الرجل الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان سقوطه متأثراً بإصاباته فيما تم نقل المرأة إلى المستشفى.

وكان الحريق شب في شقة الدور الأرضي، وعثرت الشرطة داخلها على رجل لم تكن تظهر عليه علامات حياة وباءت جهود إنعاشه بالفشل.

وبدأ محققو الحرائق التابعون لمكتب مكافحة الجريمة في هامبورج في فحص المبنى بعد إخماد الحريق، واستدعى هؤلاء المحققون قوات الإطفاء مرة أخرى إلى المبنى نظراً إلى استمرار وجود جمرات مشتعلة في الشقة.

وتلطخت واجهة المبنى باللون الأسود بسبب الدخان، كما بقيت النوافذ مفتوحة بعد أن تفحمت.

وقالت قوات الإطفاء إن بعض الأجزاء في المبنى لم تعد صالحة للسكن، ولهذا تعين إيواء السكان في مكان آخر.

وكان المتحدث باسم قوات الإطفاء صرح، في وقت سابق، بأن أحد الشخصين اللذين لقيا حتفيهما في الحادث، أراد إنقاذ نفسه من الحريق فقفز من نافذة الشقة لكنه توفي إثر ذلك.

أما الشخص الآخر فتم العثور على جثته في الشقة، ولم يتمكن المتحدث ساعتها من إعطاء تفاصيل أدق عن ضحايا الحادث.

يُذكر أن الحادث وقع في مبنى قديم يتألف من أربعة طوابق، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث بقوة تضم 85 فرداً.