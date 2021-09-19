شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 1121 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 1121 إصابة جديدة بكورونا، و11 حالة وفاة، وشفاء 1818 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 644 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 5 حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 330 ألفًا و945 شخصًا، بينهم 79 ألفًا و635 حالة نشطة، ووفاة 4501 شخص.