شكرا لقرائتكم وزيرة الخارجية البريطانية: لندن ستتشدد في الدفاع عن مصالحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة في مقال نشر الأحد، إن الاتفاق الأمني الجديد الذي أبرمته بلادها مع أستراليا والولايات المتحدة يبرهن على استعدادها "للتصلب" في الدفاع عن مصالحها.

وكان هذا الاتفاق أغضب فرنسا إذ تخلت كانبيرا عن صفقة بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية وأبرمت صفقة بديلة مع بريطانيا والولايات المتحدة. وأزعج ذلك الاتفاق أيضاً الصين القوة الكبرى الصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

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وقالت الوزيرة البريطانية في مقالها بصحيفة صنداي تلجراف: «الأمر يتعلق بما هو أكثر من السياسة الخارجية من الناحية النظرية. لكنه يحقق إنجازاً للناس في بريطانيا وخارجها بإقامة شراكة مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء تحالفات قائمة على القيم المشتركة والمصالح المشتركة».

وأضافت أن الاتفاق يبرز أيضاً التزام بريطانيا بالأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وكانت فرنسا استدعت الجمعة سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا احتجاجاً على الاتفاق الأمني.