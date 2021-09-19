شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى رئيس البرلمان العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ و البرلمان العربي.

وثمن عبد الرازق خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة مؤكداً على أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.