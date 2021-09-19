شكرا لقرائتكم خبر عن جهود كبيرة لمواجهة التطرف.. دول القارة العجوز تتخلص من فلول الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال القارة الأوروبية تواجه تحديًا كبيرا في مواجهة وتكثيف جهودها للقضاء على الإرهاب، وهو ما تسعى وتعمل عليه دول القارة العجوز في الفترة الحالية للتخلص من خطر تلك الجماعات المتطرفة والإرهابية.

وكشف دراسة للمركز الفرنسي للدراسات أنه على الرغم من تضاؤل وتيرة الهجمات الإرهابية في السنتين الأخيريتين في أوروبا، إلا أن القلق المجتمعي والسياسي والأمني يتزايد من احتمالات حدوث هجمات إرهابية، وذلك لأن الهدف الذي حققته معظم التنظيمات الإرهابية، هو إبقاء المجتمعات الغربية في حالة من الشك والارتياب بوقوع هجمات إرهابية مفاجئة، لقد تغيرت استراتيجيات العمل في الحركات الإرهابية، في كثير دول العالم وأصبحت تطور من قدراتها من أجل التملص من الملاحقات الأمنية والاستخباراتية.

الدراسة أكد أن التنظيمات الإرهابية غيرت من تكتيكاتها وأسلوب التراتبية التقليدى الذى كانت تتبعه سابقاً، بعدما أصبحت على قناعة أنها ملاحقة ومرصودة بشكل كبير، لقد تأثرت بشكل كبير بعد الخسائر التى منيت فيها، وفقدها المساحات الجغرافية التى حكمتها، ناهيك عن الملاحقات الاستخباراتية الأوروبية لتفكيك شبكات هذه التنظيمات، لافتة أنه لا يمكن الجزم بالقضاء على الإرهاب أو تجنبه كليا، وهذا راجع لعوامل سيكولوجية واقتصادية وسياسية وأمنية ودولية، لكن تزايد وتناقص نسبة العمليات الإرهابية يمكن احتوائه من خلال استراتيجيات تختلف باختلاف بيئة وظروف كل دولة، والسياقات الخارجية والإقليمية المحيطة بها، وذلك وفقا للمعطيات السابقة، وعلى الرغم من العمليات الإرهابية في كل من فرنسا والنمسا، فإن حالة الاستقرار داخل أوروبا التي ساهم في بلورتها سياسات التباعد الاجتماعي، والإغلاق المتعمد على الانتشار الواسع للأجهزة الامنية لمتابعة تطبيق هذه السياسة.