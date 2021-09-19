تخلص منها ليسرق مصوغاتها.. الحكم على قاتل "عجوز دسوق" في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحالت محكمة جنايات "فوه" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حضوريًا أوراق عامل يقيم بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل عجوز، وسرقة منقولاتها الذهبية، ومبلغ مالي ملكًا لها، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر نوفمبر 2021 للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد أمين الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 7478 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1869 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "أحمد.ع.أ.م.ا"، 32 عامًا، ويقيم بقرية كفر العرب، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لأنه في يوم 4 يوليو 2020، بدائرة قسم شرطة دسوق، قتل المجني عليها باتعة توفيق نبيه زعلوك، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أعد لذلك الغرض أداة "جاكوش"، وتسلل لمسكنها ليلاً حال خلودها للنوم، فاعتدي عليها بعدة ضربات باستخدام الأداة حوزته على رأسها فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، فيما اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنه في ذات الزمان، والمكان سرق المتهم المنقولات الذهبية المملوكة للمجني عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عندما اقترب من المجني عليها بعد ارتكابه الواقعة نزع الخاتم من يدها، وما أن شعرت به باغتها برطم رأسها بالحائط، وتوالى عليها ضربًا بالأداة بحوزته "جاكوش"، على رأسها ما أدى إلى وفاتها نتيجة تلك الضربات، ووفق ذلك سرق المتهم القرط الذهبي، والخاتم، ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليها.