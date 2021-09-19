افتتاح مقر اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس في فرع جامعة الأزهر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، مقر اللجنة الطبية والصيدلية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس داخل كلية العلوم بفرع أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط ورئيس اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس الوجه القبلي، والدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم، و الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن افتتاح اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس للوجه القبلي خطوة هامة في رفع مشقة السفر وانتقال أعضاء هيئة التدريس لتوقيع الكشف الطبي بالقاهرة، كما كان يحدث فى السابق.