إصابة 5 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ملاكي، ما أدى إنقلاب السيارة الأجرة في الأرض الزراعية بنزلة كوبري قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض في كفر الشيخ.

رصدت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 5 أشخاص، إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، مصابين، بإصابات مختلفة نتيجة الحادث.

جرى رفع حالة الطوارئ بإستقبال مستشفى العبور للتأمين الصحي لاستقبال المصابين، وعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة.