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آخر كلمات الأسير الفلسطيني الهارب "أيهم كممجي" لوالده قبل إعادة إعتقاله

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اسماعيل عبد الحي - قال والد الأسير الفلسطيني الفار من السجن الإسرائيلي، أيهم كممجي إن إبنه "أيهم" هاتفه قبل إعتقاله وأبلغه أنه سيسلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية.

 

وأضاف فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي "أيهم هاتفني قبل إعتقاله وأبلغني أنه سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله".

 

وأوضح الأب أنه تلقى إتصالا هاتفيا على الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من رقم غريب، وكان على الهاتف إبنه "أيهم" الذي أخبره بأنه محاصر بأحد المنازل بمدينة جنين، وأنه مضطر لتسليم نفسه حفاظا على حياه أهل البيت والفلسطينين في المنطقة.

 

 

 

 

وكالات

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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