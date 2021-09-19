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انفجار في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:46
جمهور يتفرج على مكان الانفجار في جلال أباد
عربي ودولي

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انفجرت سيارة، اليوم الأحد، في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان ما أدى إلى سقوط جرحى، وفق وسائل إعلام محلية.
يأتي الانفجار بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى.
ونقلت الصحافة المحلية عن شهود أن العديد من عناصر حركة طالبان نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع، بحسب صحافي، قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابول.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن.
يأتي هذا الاعتداء غداة انفجارات، أسفرت عن ثلاثة قتلى و19 جريحا في جلال أباد.
ولم تتبن أي جهة هذه الاعتداءات التي تعتبر الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 30 أغسطس الفائت.
وجلال أباد هي عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

المصدر: رويترز

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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