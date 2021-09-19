ماكرون سيجري اتصالاً مع بايدن بعد إلغاء صفقة الغواصات

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:33
عربي ودولي
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي جو بايدن في الأيام القليلة المقبلة، بخصوص الأزمة الدبلوماسية التي أثارها تراجع أستراليا عن عقد لشراء غواصات من فرنسا.
وقال جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لتلفزيون (بي.إف.إم) الإخباري الفرنسي إن «الرئيس بايدن طلب أن يتحدث لرئيس الجمهورية، وستُجرى مناقشات عبر الهاتف في غضون الأيام القلية المقبلة بين الرئيس ماكرون والرئيس بايدن».
وفرنسا حليف قوي للولايات المتحدة، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي.
وقالت فرنسا، يوم الجمعة، إنها استدعت سفيريها من واشنطن وكانبيرا بشأن اتفاق أمني ثلاثي يضم أيضاً بريطانيا وتسبب في إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأضاف أتال أن فرنسا ستسعى للحصول على «توضيح» بشأن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات.
وأثار إلغاء العقد، الذي أُبرم في 2016، غضب باريس التي تقول إن حلفاءها لم يشاوروها. غير أن الحكومة الأسترالية تقول إنها أوضحت مخاوفها منذ شهور.
وأردف أتال أنه بعد «الصدمة» الأولية لإلغاء الصفقة، يجب إجراء مناقشات بخصوص بنود العقد، لا سيما تعويض الجانب الفرنسي.
المصدر: رويترز