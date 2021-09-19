اخبار العالم

الجزائر.. الرئيس السابق بوتفليقة يوارى الثرى

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - سيوارى الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، الثرى إلى جانب أبطال حرب الاستقلال في مقبرة العالية بمدينة الجزائر العاصمة.

   
ومن المقرر، وفقاً للتلفزيون الرسمي، أن يدفن بوتفليقة الذي فارق الحياة يوم الجمعة الماضي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد (أي منتصف النهار بتوقيت جرينيتش) في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر، حيث يرقد جميع أسلافه إلى جانب شخصيات كبيرة وشهداء حرب الاستقلال، لكن سيجري ذلك دون إقامة كل مراسم التكريم التي حصل عليها الرؤساء الجزائريون السابقون الآخرون.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا