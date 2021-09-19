الجزائر.. الرئيس السابق بوتفليقة يوارى الثرى

ابوظبي - سيف اليزيد - سيوارى الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، الثرى إلى جانب أبطال حرب الاستقلال في مقبرة العالية بمدينة الجزائر العاصمة.



ومن المقرر، وفقاً للتلفزيون الرسمي، أن يدفن بوتفليقة الذي فارق الحياة يوم الجمعة الماضي بعد صلاة الظهر اليوم الأحد (أي منتصف النهار بتوقيت جرينيتش) في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر، حيث يرقد جميع أسلافه إلى جانب شخصيات كبيرة وشهداء حرب الاستقلال، لكن سيجري ذلك دون إقامة كل مراسم التكريم التي حصل عليها الرؤساء الجزائريون السابقون الآخرون.