شكري وأبو الغيط يحضران فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد إلى نيويورك، في زيارة للولايات المتحدة الأميركية تستغرق عدة أيام، يشاركان خلالها في فعاليات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعرض الوزير شكري رؤية مصر خلال الفعاليات بشأن القضايا المطروحة عليها خاصة الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها قضايا ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وسد النهضة الإثيوبي، كما يشارك في بعض الفعاليات التي تقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والإقليمية.

بينما يشارك أبو الغيط في فعاليات الجمعية العامة ومجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تُعقد على هامشها والتي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها جائحة كورونا والتقسيم الرقمي، وتغير المناخ.

كما يشارك الأمين العام أيضا في سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي تُعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.

وتُعقد فعاليات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى بدأت منذ أيام بشكل شخصي وافتراضي على حد سواء بعد أن عُقدت العام الماضي

بشكل افتراضي فقط بسبب جائحة كورونا.