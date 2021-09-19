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10 وفيات و1806 إصابات جديدة بكورونا بفلسطين

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محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و1806 إصابات جديدة بفيروس ، و2842 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كوروناالمستجد في فلسطين بلغت 91.7%، ونسبة الإصابات النشطة  7.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 75 مصاباً يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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