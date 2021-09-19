شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل زعيم جماعة إرهابية تابعة لـ «داعش» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الأمن الإندونيسية من قتل زعيم جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا" الإرهابية التي تربطها صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن بيان صادر عن الشرطة اليوم الأحد، إن عملية مشتركة تم تنفيذها من قبل أفراد الجيش والشرطة تمكنت من قتل زعيم الجماعة علي كالورا، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين في قرية بجزيرة "سولاوسي" أمس السبت، مضيفة أن إرهابيا آخر يدعى جاكا رمضان قد قتل بالرصاص خلال العملية.

وأوضحت أنه مازال هناك مطاردة جارية في الوقت الحالي للعثور على أربعة عناصر آخرين بالجماعة، مشيرة إلى أن القوات عثرت على متفجرات وبندقية "إم 16" ومناجل وأدلة أخرى على تنفيذ أنشطة من قبل أفراد هذه الجماعة في أعقاب العملية.

يشار إلى أن كالورا قد تولى منصب زعيم الجماعة بعد مقتل قائدها السابق سانتوسو في عام 2016 على أيدي قوات الأمن، وتعتقد السلطات أن الجماعة هي المسئولة عن القتل الوحشي لأربعة قرويين في وسط "سولاوسي" في نوفمبر 2020.

يذكر أن زعيم الجماعة السابق سانتوسو كان من أهم الإرهابيين المطلوبين في إندونيسيا، وكان من أوائل المتطرفين في إندونيسيا الذين بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي.