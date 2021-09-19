الثلاثاء المقبل.. انطلاق مؤتمر "فرص السلام بالمنطقة" برعاية جامعة الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستضيف القاهرة يوم الثلاثاء القادم مؤتمر بعنوان "فرص السلام في المنطقة " برعاية جامعة الدول العربية.



يقام المؤتمر بتنظيم وادارة مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الصراعات والأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق في أولى فعالياته الرسمية.

ومن جانبه، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مركز شاف للدراسات السياسية، أن الهدف من هذا المؤتمر في هذا التوقيت كأولى فعاليات مركز شاف، يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام الذي أقرته الأمم المتحدة في ٢١ سبتمبر من كل عام. وأضاف العرابي، أن بقاع كثيرة من العالم تضج بصراعات وخلافات وحروب وأزمات تؤثر بشكل كبير على الدول والمجتمعات ولابد من فرض سياسة السلام والجلوس على مائدة المفاوضات وحل كل الأزمات بالطرق السلمية. وأشار السفير العرابي، إلى أن المؤتمر سيضم جلستين بخلاف الجلسة الافتتاحية وتناقش الجلسة الأولى تحديات الصراعات حول العالم خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك النزاعات الدولية. أما الجلسة الثانية ستتناول موضوع السلام وتأثيره على العالم من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من السياسيين والمسئولين والشخصيات العامة من مصر والدول العربية والإفريقية.