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الرئيس الأميركي يعتزم استضافة قمة افتراضية لبحث مواجهة جائحة فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم استضافة قمة افتراضية الأسبوع المقبل، لبحث مواجهة العالم جائحة (كوفيد-19) و تشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد الفيروس .

 

ويشارك في الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة عالميون وفاعلو الخير وممثلو الصناعة والمنظمات غير الحكومية، ويهدف إلى تشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد الفيروس، وتحسين العلاجات المضادة.

 

وقالت المسؤولة الصحفية بالبيت الأبيض جين ساكي " إن الرئيس الامريكي يعتزم مطالبة المشاركين بمستوى أعلى من الطموح بشأن حملات التطعيم والعلاجات، إلى جانب الاستعداد لأي جائحة مقبلة".

 

ومن المتوقع أن يطالب الرئيس الامريكي، الدول الغنية الأخرى بتعهدات أكثر سخاء فيما يتعلق بتقاسم اللقاحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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