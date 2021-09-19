أفغانستان.. جرحى في انفجار استهدف آلية لـ"طالبان" شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استُهدفت آلية تقل مقاتلين من طالبان، الأحد، في جلال أباد، ما أدى إلى وقوع مصابين.



ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن هجوم جلال أباد يأتي بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى الواقعة في شرق أفغانستان.

وقال شهود إن العديد من مقاتلي طالبان نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابول.

ويأتي هذا الاعتداء غداة 3 انفجارات استهدف أحدها آلية لطالبان، أسفرت عن قتيلين على الأقل و19 جريحا في جلال أباد.

ولم تتبن أي جهة هذه الاعتداءات التي تعتبر الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 30 أغسطس/آب الماضي بعد تدخل عسكري استمر 20 عاما.

وجلال أباد هي عاصمة ولاية ننجرهار، أبرز معقل لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، خصوم طالبان والذين تبنوا اعتداء داميا في مطار كابول في 26 أغسطس/آب أسفر عن أكثر من مئة قتيل.