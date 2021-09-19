اتصال هاتفي بين سامح شكري ووزير خارجية إسرائيل.. ما الذي دار فيه؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، أكد فيه على ضرورة إحياء المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيس بوك"، إن شكري أجرى اتصالاً هاتفيا بلابيد تطرق خلاله إلى الموقف المصري مؤكداً على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر.

وأضاف حافظ أن شكري أكد لنظيره الإسرائيلي أن "مصر مستمرة في جهودها الحثيثة" لدفع عملية التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما تطرق الجانبان إلى إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي للأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع السلطة "الوطنية الفلسطينية" في إطار تخفيف الحمل عن كاهل الشعب الفلسطيني.