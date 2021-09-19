شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط أميرة صابر نائبة التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وبيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 8 جلسات عامة

- المشاركة في 3 زيارات رسمية و زيارة ميدانية

- استخدام 7 من الأدوات الرقابية من طلب احاطة لوزير السياحة بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق وسؤال لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة عن طلب الوزارة كميات من ألبان الأطفال بأضعاف مقدار الاحتياج الفعلى ما يعد إهدارا للمال العام سوء الإدارة

- حضور 14 جلسة باللجان النوعية

- المشاركة في 7 ندوات وفعاليات



