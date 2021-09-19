قفزة بصادرات الورق البني إلى الخارج.. ومصر تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة، لمصراوي، إن صادرات ورق الكرافت والفلوتنج ارتفعت في أول 8 أشهر من العام الجاري، نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج هذه النوعية من الورق بالخارج والاتجاه إلى مصر للاستيراد منها.

وأوضح جابر أن ورق الكرافت والفلوتنج هو الورق البني الذي يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة الكرتون وغيرها من المنتجات.

وأضاف أن العديد من الدول اتجهت إلى الاستيراد من مصر لقدرتها على إنتاج هذه النوعية من الورق بسعر أقل.

وبحسب بيان من المجلس التصديري للطباعة أمس ، قفزت صادرات ورق الفلوتنج إلى 48.98 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 4.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وزادت صادرات الكرافت إلى 3.826 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 471 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لما قاله جابر لمصراوي، رفعت زيادة الطلب على تصدير الورق الكرافت والفلوتنج أسعاره محليا بشكل تدريجي منذ بداية العام إلى 10 آلاف جنيه للطن حاليا مقابل 5 آلاف جنيه للطن قبل الزيادة.

وبحسب جابر، أثرت زيادة أسعار الورق الكرافت والفلوتنج على السوق المحلي، مشيرا إلى المصانع تتجه إلى الإنتاج والتصدير بدلا من بيعه للسوق المحلي للاستفادة من زيادة السعر.