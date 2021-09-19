وزير العمل الليبي: ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري

اسماعيل عبد الحي - أكد وزير العمل والتأهيل في ليبيا، على العابد، أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري حيث أن ما تم توقيعه من اتفاقيات وعقود في القاهرة يؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.

وبين العابد في حوار مع "الأهرام" المصرية أنه منذ تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي تضع توحيد المؤسسات وإعادة إعمار ليبيا على رأس أولوياتها وتهيئة الظروف والمناخ لإجراء الانتخابات.

وأضاف العابد أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وضع خطة تنمية شاملة أطلق عليها "عودة الحياة"، وهي أول خطة تنمية منذ سنوات بعيدة، مبينا أنها تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة، والكهرباء والنقل.

وتابع العابد أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، مضيفا أن العقود التي تم الاتفاق عليها، والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلي أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي موجودة في مصر.

وشدد العابد على أن أهم المزايا التي ستقدمها الدولة لليبية للعمالة المصرية هي التأمين الصحي والاجتماعى، والربط بين ما يسمى تأمين المعاش التقاعدي في ليبيا واستمراره في مصر إذا قرر العودة في أي وقت، ومن المزايا أيضا اصطحاب أسرته، وبرنامج تحويل أمواله عبر البنك المركزي في البلدين.