إسرائيل تقرر محاكمة الأسيرين كممجي ونفيعات اليوم!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 1:22 مساءً

قررت السلطات الإسرائيلية عقد جلسة محاكمة اليوم الأحد، للأسيرين اللذين أعيد اعتقالهما، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، بعد مطاردة استمرت أسبوعين، إثر فرارهما من سجن ”جلبوع“ شديد الحراسة مع أربعة آخرين أعيد اعتقالهم في وقت سابق.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للإحتلال الإسرائيلي، أن النيابة العامة ستعقد جلسة للأسيرين كممجي ونفيعات، كما ستطلب تمديد اعتقال الأسرى الأربعة على ذمة التحقيق.

واعتقلت وحدة ”اليمام“ الخاصة الأسيرين نفيعات وكممجي، فجر الأحد، في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك.

وقالت قناة ”كان“، في تفاصيل جديدة أوردتها حول هروب الأسرى، إن ”الأسير نفيعات كان في جنين لبضعة أيام الأسبوع الماضي، وبعد ورود معلومات استخبارية من الشاباك عن وجوده مع كممجي في بناية بالحي الشرقي في المدينة، تقرر تنفيذ العملية خوفا من محاولة الاثنين التوجه إلى داخل المخيم حيث يوجد مسلحون هناك، ما يعرض قوات الجيش للخطر جراء حدوث اشتباكات عنيفة“.

وتابعت القناة أن ”القوات الإسرائيلية توجهت لتنفيذ المهمة إلى المبنى حوالي الساعة 1 ليلاً، لكن أثناء تحركها وردت معلومات استخبارية عن تحركهم لمبنى آخر قريب، حيث توجهت القوات هناك، وتم اعتقالهما“.

بينما كشفت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ المزيد من التفاصيل حول عملية الاعتقال قائلة إنه ”تم تحديد مكان الأسيرين خلال (يوم الغفران)، وعمل فريق كبير من جهاز الشاباك على التحقق من موقعهما بالضبط، وبعدما تم تحديد الموقع، ساد شعور بالارتياح بعد أن اتضح أنهما موجودان بالفعل في جنين، وليس داخل مخيم جنين للاجئين“.