مقتل شرطي يحرس فريق تطعيم شلل الأطفال في باكستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

قتل مسلحون يستقلون دراجة نارية، اليوم الأحد، شرطيا كان يحرس عمال التطعيم ضد شلل الأطفال في ريف شمال غرب باكستان، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال الضابط ، خالد سهيل، إن الهجوم وقع في قرية ضال بهزادي على بعد 75 كيلومترا جنوبي بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف سهيل أن أعضاء فريق التطعيم لم يصابوا بأذى، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وجاء الهجوم في اليوم الثالث من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي استمرت خمسة أيام في أنحاء الإقليم، وهو جزء من برنامج وطني للقضاء على المرض بحلول نهاية عام 2021.

ومنذ بداية العام الجاري، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات شلل أطفال جديدة في باكستان، بحسب “أسوشيتد برس”.