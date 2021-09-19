إيران تكشف عن تغييرات في فريق التفاوض النووي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 11:45 صباحًا

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إجراء تغييرات على فريق التفاوض النووي .

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن سبب عدم استئناف المفاوضات النووية حتى اليوم، بسبب تغييرات على تشكيل الفريق المفاوض، ولم يتم الانتهاء من شكل هذه التغييرات.

وفيما لم يعط أي تفاصيل أخرى حول هوية الفريق القادم، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنه “سيتم الإعلان عن الأمر فور الانتهاء منه”.

ونفى أن يكون على أجندة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي سيتوجه يوم غد الإثنين إلى نيويورك، أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.

وأضاف في هذا الصدد “عبداللهيان سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلتقي على هامش الاجتماعات 45 شخصية سياسية لا سيما وزراء خارجية دول 4+1 المعنية بالاتفاق النووي مع إيران”.

واستطرد: “أمير عبد اللهيان لا يخطط للقاء المسؤولين الأمريكيين، لكنه سيلتقي وزراء خارجية الدول المختلفة التي طلبت اللقاء مسبقا وقد تم تنظيم تلك اللقاءات ضمن برنامج الزيارة”.

وحول إمكانية عقد اجتماع لمناقشة مسار المفاوضات النووية في نيويورك، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حول اجتماع لمجموعة 4+1 في نيويورك: “نحن ننتظر تحديد موضوع الاجتماع حتى نتخذ القرار”.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1، في يونيو/حزيران الماضي.

ولم يتم تحديد موعد لاستئناف تلك المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

والأسبوع الماضي، تم إعفاء عباس عراقجي من منصبه كنائب لوزير الخارجية الإيرانية والذي قام من خلاله بمهام كبير المفاوضين النوويين.

وعُيّن بدلا من عراقجي علي باقري المعارض لأي تنازل في هذا المجال، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة تشدد من طهران حيال الغرب.